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19 мая, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает Death Stranding

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить игру Хидео Кодзимы Death Stranding. Раздача будет длится до 25 мая 19:00 по бакинскому времени. Игру уже отдавали бесплатно в декабре прошлого года.

События Death Stranding разворачиваются в будущем на территории США, которые пережили катаклизм под названием «Выход смерти». Главный герой игры курьер по имени Сэм Портер-Бриджес по просьбе приемной матери отправляется в опасное путешествие через всю страну, чтобы спасти свою сводную сестру от террористов.

Какая игра будет бесплатной на следующей неделе, неизвестно.

Кроме того, в Epic Games Store стартовала «Мегараспродажа 2023», которая продлится до 15 июня. В магазине появилась система вознаграждений, которая будет начислять на аккаунт специальные бонусы, составляющие 5% от суммы покупки.

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