Планшеты Zebra: созданы для достижения критически важных целей

По мере внедрения цифровых технологий компании, работающие в сфере энергетики, коммунальных услуг, в области здравоохранения и ряде других отраслей будут использовать все больше мобильных устройств, чтобы предоставить полевым работникам доступ к данным в реальном времени. Но подобная мобильность требует, чтобы используемые устройства были сконструированы таким образом, чтобы они могли выдерживать суровые условия работы, и при этом отлично функционировать. Поэтому, если ваша компания хочет повысить стандарты своей деятельности, то вам понадобится прочный планшетный компьютер с широкими функциональными возможностями, который будет соответствовать соответствующему стилю работы.

Zebra Technologies — инновационная компания, чьи решения и партнеры позволяют коммерческим предприятиям добиваться максимальных результатов в своей работе. Согласно исследованию, проведенному этой компанией, мобильные устройства Zebra позволили большей части ее заказчиков повысить эффективность полевых работ, ведь планшетные компьютеры этого производителя намного превосходят по качеству планшеты потребительского класса. Их можно использовать где угодно, и они способны работать в самых сложных условиях. Они не боятся падений, пыли, проливных дождей, экстремальной жары и морозов. Но для Zebra характеристики прочности — это лишь базовые требования. Реальная цель заключается в обеспечении обширной функциональности, соответствии высоким стандартам и полное выполнение особых требований заказчика. Добавив к планшету, работающему на привычной операционной системе Windows или Android, клавиатуру, запасной аккумулятор или даже сканер, вы выйдете на принципиально новые стандарты работы. Вот лишь неполный спектр сфер применения мобильных решений Zebra:

Транспорт и логистика — безупречные услуги на всех этапах рабочего процесса.

— безупречные услуги на всех этапах рабочего процесса. Производство — повышение производительности от производства до отгрузки.

— повышение производительности от производства до отгрузки. Государственный сектор — выполнение поставленных задач благодаря доступу к оперативной информации.

— выполнение поставленных задач благодаря доступу к оперативной информации. Розничная торговля — высокий уровень обслуживания, начиная со склада и заканчивая торговым залом.

— высокий уровень обслуживания, начиная со склада и заканчивая торговым залом. Склады/погрузочные площадки/порты — управление запасами в масштабе всей системы поставок.

— управление запасами в масштабе всей системы поставок. Обслуживание на местах — оптимальное оснащение ваших сотрудников для успешного выполнения работы в любом месте.

— оптимальное оснащение ваших сотрудников для успешного выполнения работы в любом месте. Модели для медицинского обслуживания — высокий уровень услуг и качественное лечение пациентов.

Какими бы ни были требования к планшетным компьютерам, компания Zebra готова предложить нужное и оптимальное решение для вашей отрасли, рабочей среды и производственных процессов.

ET40/ET45

Надежные и хорошо защищенные планшетные компьютеры промышленного класса

Эти устройства отличаются доступной ценой и отличной функциональностью. Работают под управлением операционной системы Android и предлагают на выбор устройства с диагоналями экрана 8” и 10”. ET40 поддерживает самую высокую скорость беспроводного подключения благодаря наличию модуля Wi-Fi 6, а ET45 вдобавок к этому готов работать в мобильных сетях пятого поколения. Тонкий корпус, малый вес и стиль этих планшетов потребительского класса сочетается с прочной конструкцией, выдерживающей падения, удары, проникновение пыли и воды. Кроме того, они получили встроенное решение сканирования промышленного класса и прекрасно подходят для использования в розничной торговле в качестве кассовых терминалов и решений для приема оплаты.

ET40-HC/ET45-HC

Надежные планшетные компьютеры для медицинского обслуживания

Эта модифицированная линейка представляет собой оптимальное решение для медицинских учреждений. Благодаря корпусу, выполненному из специального пластика, планшеты можно подвергать регулярной обработке наиболее агрессивными дезинфицирующими средствами, обеспечивая им годы уверенной работы. Также они оснащены программируемой тревожной кнопкой, которая может быть настроена для вызова определенного персонала, например, службы безопасности или медсестры, а также для запуска приложения, которое инициирует соответствующие протоколы на случай чрезвычайной ситуации. Эти многофункциональные планшетные компьютеры будут удобны для выполнения любых задач в больницах и при посещении пациентов на дому, в лечебных палатах и на стойках регистрации, предлагая пациентам функции самостоятельной записи.

ET51/ET56

Тонкие и легкие, но невероятно прочные корпоративные планшетные компьютеры

Обычно, при выборе планшетного компьютера мы обращаем внимание на элегантный стиль устройства, в то время как для производственных нужд нужен планшет корпоративного класса с различными аксессуарами, обеспечивающий надежность, а также быстрый и точный сбор данных. Всем этим требованиям отвечают планшеты ET51 и ET56 — самые тонкие и легкие устройства от Zebra, обладающие при этом повышенной прочностью. Эти модели доступны для работы как с операционной системой Windows, так и Android, а также предлагаются с диагональю экрана 8” или 10”. Качественные матрицы гарантируют удобное считывание информации даже при ярком дневном свете. Поддержка стандарта WLAN у модели ET51 делает его идеальным решением для работы в помещениях, а WWAN у модели ET56 — для работы на выезде. Кроме прочной конструкции эти устройства, заключенные в тонкий корпус с малым весом, выдерживающие падения, удары, проникновение пыли и воды, получили аккумуляторы с возможностью горячей замены прямо на месте эксплуатации, панель расширения и встроенный считыватель штрихкодов.

А модель ET51 также доступна в комплектации со встроенным сканером, что делает этот планшет оптимальным решением для сокращения очередей в магазине или при проведении учета запасов.

L10/L10ax XSlate

Непревзойденные характеристики прочности и оптимальные средства подключения

С планшетными компьютерами семейства Zebra L10 с защитой от внешних воздействий, которые доступны с операционными системами Windows и Android, вашим сотрудникам будет доступна вся мощь передачи мобильных данных даже при осуществлении самых сложных операций. Эти решения идеально подойдут для использования в нефтегазовой, горнодобывающей, телекоммуникационной, строительной и военной отраслях, а также на складах и производственных предприятиях. Благодаря надежной и удобной конструкции эти защищенные планшеты можно использовать в помещении, на улице, в морозильных камерах, при низких и высоких температурах, в вилочных погрузчиках и грузовиках, а также при ярком солнечном свете. В устройствах используется аккумулятор, позволяющий работать в течение смены или полные сутки с учетом одной зарядки. Кроме того, они оснащены самыми быстрыми модулями беспроводной связи, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, 5G (у модели L10ax), GPS и NFC.

Благодаря встроенному фирменному программному обеспечению Mobility DNA вы получите доступ к важным эксклюзивным приложениям компании Zebra, которые выведут производительность, удобство использования, управляемость и безопасность устройства на новый уровень. Корпус этих планшетов получил раму из магниевого сплава, которая прочнее стали, но легче алюминия. Здесь также обеспечена защита уровня IP65, но при этом все порты не снабжены лишними заглушками. Планшеты выдерживают падения с высоты до 1,8 м, оставаясь в рабочем состоянии, а подсоединяемая клавиатура позволяет создать решение «2-в-1», делая эти устройства прямыми конкурентами ноутбукам. Благодаря сверхмощному восьмиядерному процессору, большому объему оперативной памяти и быстрой eMMC-памяти вы получите необходимую мощность для превосходной производительности всех приложений и программ.

Также доступна линейка устройств L10/L10ax XPad, которые получили встроенную рукоятку, облегчающую ношение планшета и снабженную встроенным сканером штрихкодов.

ET80/ET85

Надежные планшетные компьютеры «2 в 1» с операционной системой Windows

Чуть более года назад линейка планшетных компьютеров компании Zebra Technologies пополнилась новой серией 12” защищенных планшетов, работающих под управлением операционной системы Windows — ET80 и ET85, предназначенных для повышения производительности и безопасности в различных отраслях промышленности. Представленные модели обладают поддержкой стандартов беспроводной связи Wi-Fi 6E и 5G. Тонкие и легкие устройства оснащены процессорами Intel 11-го поколения, а для работы в полевых условиях к ним в дополнение может быть приобретена прочная клавиатура с фрикционным шарниром. Эта линейка поддерживает широкополосную радиосвязь (CBRS) и предназначена в основном для применения сотрудниками общественной безопасности и государственными служащими. Для государственных и местных органов власти планшеты ET80 и ET85 обеспечивают маршрутизацию и отправку сообщений, составление отчетов по уходу за пациентами, сверки с базами данных и отслеживание персонала. Они также поддерживают приложения для управления записями и мобильного управления инцидентами, а также управления запасами и составления отчетов об инцидентах. Данная линейка также поддерживает рабочие процессы в полевых условиях и на производстве.

При весе менее 1,3 кг и дополнительной съемной защищенной клавиатуре устройства этой серии являются универсальным решением, позволяющим работать в офисе или создавать мобильную рабочую станцию в полицейской машине, грузовике или погрузчике. ET80 и ET85 также предлагают более длительный срок службы аккумулятора, чем другие модели, сокращая время, затрачиваемое на подзарядку или переключение на резервные устройства, дополнительно повышая производительность. Линейка этих планшетов предлагает 12” дисплей, 13 Мр камеру, дополнительный встроенный сканер штрихкодов и поддерживает опцию Windows Hello. Кроме того, ET80 и ET85 также оснащены программным решением Zebra Mobility DNA, которое обеспечивает оптимизацию рабочих процессов, улучшение связи и удобства использования для мобильных сотрудников.

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В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что с планшетными компьютерами Zebra вы можете справиться с любой работой. Эти устройства отличаются прочностью, надежностью, мощной вычислительной платформой и легко адаптируются для выполнения конкретно ваших задач, помогая добиваться максимальной конкурентоспособности в вашей отрасли!

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