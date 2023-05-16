В WhatsApp появилась новая функция «Закрытие чата»

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция «Закрытие чата» — еще одна мера безопасности, с помощью которой пользователи смогут защитить свои самые личные переписки.

В настройках всех личных чатов и групп появится соответствующий параметр. После его активации переписка попадет в отдельную папку. Чтобы ее открыть, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например, отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях.

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«Мы думаем, что эта функция будет полезна в ситуациях, когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку, и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение. Чтобы закрыть чат, нажмите на имя собеседника в личной переписке или название группы и выберите соответствующий вариант. Чтобы сделать закрытые чаты видимыми на экране чатов, медленно проведите по нему пальцем, введите пароль телефона или сканируйте биометрические данные», говорится в ПРЕСС-РЕЛИЗЕ.

Новая функция уже распространяется среди пользователей WhatsApp.

Кроме того, разработчики сообщают, что в течение ближайших месяцев добавят новые возможности для этой функции. В том числе закрытие чатов на связанных устройствах и создание уникального пароля закрытых чатов, который можно будет использовать вместо пароля телефона.

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