Dell PowerStore как революция на рынке систем хранения данных

Еще в 90-х годах прошлого века исследователи определили, что количество информации в мире будет расти экспоненциально, увеличиваясь в 2 раза каждые 18 месяцев. Сейчас темпы роста замедлились, но это ни коим образом не говорит о том, что информации становится меньше. Например, если в 2022 году объемы всех данных, накопленных человечеством, составили примерно 97 зеттабайт, к 2025 году это число возрастет до 180 зеттабайт. Соответственно, вопросы, связанные с хранением и обработкой данных, приводят к росту затрат. Кроме того, если раньше к системам хранения выдвигались требования по защите данных, поддержке и стоимости хранения, то сейчас они обросли новыми задачами, требующими изменения в архитектуре самих систем хранения и в подходе к операционной системе с учетом гибкости и интеллектуальности, а также простоты в обслуживании. В качестве решения этих задач компания Dell Technologies предлагает своим заказчикам самую современную инфраструктурную платформу PowerStore, созданную с использованием передовых технологий и опыта для решения задач эры данных, которая была разработана на новой аппаратной и программной базе.

Основные преимущества Dell PowerStore

Dell PowerStore — это та система хранения, которую действительно ждали заказчики, в первую очередь, из-за быстродействия. Диски NVMe — ключевой фактор этого прогресса. Этот стандарт, в отличии от обычных SSD, использует не медленный интерфейс SATA, а более производительный PCI Express, благодаря чему интерфейс передачи работает так же быстро, как сам накопитель. Поэтому для NVMe характерна более высокая скорость чтения/записи данных. Кроме того, у NVMe есть собственный интерфейс, который учитывает особенности твердотельных носителей информации. Обработка большего числа одновременных запросов, обращение в оперативную память происходит эффективней, и в целом удается обработать больше запросов за единицу времени. Кроме того, в качестве постоянного хранилища памяти здесь используется Storage Class Memory на базе двухпортовых твердотельных накопителей Intel Optane. Второй фактор — экономия емкости. Благодаря постоянной дедупликации и сжатию достигается сокращение объема данных с коэффициентом 4:1, а в зависимости от типа данных — до 20:1, и при этом используется постоянно включенная оптимизация хранения.

По сравнению с предыдущими моделями этого вендора было сделано еще одно существенное изменение. Теперь массив построен на базе двух узлов. Это означает, что в случае выхода из строя какого-либо компонента одного из узлов или узла в целом, с вашими данными ничего не случится и рабочие процессы не будут приостановлены. У вашего IT-отдела будет достаточно времени для того, чтобы заменить соответствующий компонент или узел, так как второй узел полностью возьмет на себя рабочую нагрузку. Система также поддерживает независимое увеличение производительности и емкости. Можно осуществлять как вертикальное масштабирование с возможностью добавления до трех дисковых полок с подключением по протоколу SAS, так и горизонтальное — с возможностью добавления до четырех узлов. Масштабирование осуществляется «в горячем режиме», без остановки работы действующей системы.

Развертывание приложений осуществляется непосредственно на массиве с помощью встроенного гипервизора. Функция, которая носит название AppsON, позволяет запускать виртуальные машины непосредственно на PowerStore, предоставляя максимально быстрый доступ приложений к данным. Эту возможность можно назвать уникальной для индустрии, так как именно AppsON позволяет совместить вычислительные ресурсы и хранилище в одной системе, упростив IT-инфраструктуру и уменьшив потребность в площади. Также компания предоставляет на PowerStore расширенную программу Dell Technologies Future-Proof, которая включает возможность обновления контроллеров. Заказчики могут быть уверены, что при выходе следующего поколения контроллеров они безостановочно смогут заменить их на более производительные без дополнительных затрат при условии приобретения сервиса Anytime Upgrades. Это позволяет избежать масштабной миграции и сохранить непрерывность бизнес-процессов.

Также следует отметить возможности по интеллектуальной автоматизации, которые обеспечивает Dell PowerStore. Встроенные алгоритмы машинного обучения автоматизируют трудоемкие рабочие процессы, такие как начальное планирование и размещение томов, миграция данных, балансирование нагрузки и устранение проблем. Программируемая система хранилища данных упрощает разработку приложений и сокращает сроки их развертывания с нескольких дней до нескольких секунд благодаря интеграции с VMware и поддержке ведущих сред управления и оркестрации, включая Kubernetes, Ansible и VMware vRealize Orchestrator. А PowerStoreOS — программная архитектура системы на основе контейнеров, в свою очередь, обеспечивает переносимость функций, стандартизацию и быстрое внедрение нового функционала. Помимо этого, PowerStore оптимизирует разработку приложений и автоматизирует рабочие процессы хранения за счет интеграции с обширной экосистемой ведущих DevOps и открытых сред управления. Так что, PowerStore — это не только самая быстрорастущая новая архитектура в истории Dell Technologies, но и революционное решение на рынке систем хранения данных. Новые и существующие заказчики прекрасно видят, как уникальный дизайн, исключительная производительность и выдающиеся возможности автоматизации помогают внедрять инновации и сохранять конкурентное преимущество. PowerStore быстрее и умнее, чем похожие решения на рынке, а начать работу с этой платформой может позволить себе очень широкий круг наших заказчиков, включая небольшие компании. Именно для этого Dell Technologies и была разработана более доступная модель PowerStore 500, гарантирующая не меньшую корпоративную производительность.

Dell PowerStore — более экономичная модель

Обоснованием этому служат несколько обстоятельств. Одно из них — снижение трудозатрат на установку и обслуживание. Машинное обучение в PowerStore применяется для того, чтобы автоматизировать начальное планирование и размещение томов, миграцию данных, балансирование нагрузки и устранение проблем. В частности, на балансировку нагрузки требуется на 99% меньше времени. Для анализа производительности и емкости в режиме реального времени применяется облачное программное обеспечение CloudIQ, которое бесплатно включается в устройства PowerStore. Оно обеспечивает комплексный мониторинг работоспособности системы, производительности, емкости, конфигураций и показателей защиты массива, а также сочетает эти показатели с машинным обучением и прогнозной аналитикой для улучшения планирования загрузки и устранения проблем до того, как они нарушат работу бизнеса. Утилита PowerStore Manager позволяет автоматизировать весь процесс миграции всего за несколько кликов. Также предусмотрена встроенная миграция с массивов Unity, SC, PS Series, VNX и XtremIO.

Следует отметить и то, что в PowerStore нет необходимости конфигурировать расписание мгновенных снимков или сессий удаленной репликации для каждого ресурса с целью защиты данных, на что у администраторов уходит масса времени. Вместо этого здесь назначается предварительно настроенная политика защиты данных, которая представляет собой набор правил, регулирующих локальную и удаленную репликацию данных. Еще одна причина для выбора Dell PowerStore — это гибкая контейнерная архитектура, обеспечивающая скорость работы и мобильность приложений, гибкое развертывание, позволяющее без остановок модернизировать ваши процессы и выполнять граничные и облачные вычисления. Также решению свойственна гибкость потребления, предоставляющая выбор, предсказуемость и защиту инвестиций.

Линейка Dell PowerStore в Азербайджане

Модельный ряд устройств Dell PowerStore в компании Techpro DC представлен тремя моделями 1000, 5000, и 9000 в обеих линейках продуктов T и X, которые имеют одинаковую аппаратную часть и шасси, но отличаются частотой центрального процессора и объемом памяти. Кроме них дистрибьютор предлагает дисковый массив Dell PowerStore 500T в форм-факторе 2U, полностью состоящий из флэш-накопителей, который уникален своим соответствием всему спектру запросов крупных организаций к хранению данных: от блочных данных и данных томов vVol до многоплатформенного хранилища данных, которое обеспечивает обмен и совместную работу. Это решение также обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и эффективность хранения по доступной цене. Развернутая отдельно или в горизонтально масштабируемых кластерах новая экономичная модель начального уровня делает технологии PowerStore доступными для большего числа предприятий и служит катализатором для инновационных периферийных решений.

Следует отметить, что не все локальные IТ-компании обладают достаточной экспертизой, чтобы уверенно предоставлять консультации по выбору новых моделей оборудования, производить монтаж и пуско-наладочные работы. В штате Techpro DC есть сертифицированные специалисты по продуктам Dell PowerStore, обладающие опытом внедрения и видением потребностей заказчика, которые имеют доступ к соответствующим ресурсам и которые готовы оказать всестороннюю поддержку своим партнерам. И такой подход является традиционным в плане ведения бизнеса Techpro DC.

Дополнительную информацию о линейке Dell PowerStore вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Dell Technologies в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com