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17 мая, 2023
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В рамках GSMA M360, проходящего при генеральном спонсорстве Azercell, представители регулятора и азербайджанские специалисты в области телекоммуникаций знакомятся с международным опытом и глобальными трендами индустрии

Azercell

Накануне конференции, представители государственных телекоммуникационных организаций и ведущие эксперты отрасли приняли участие в специальном семинаре «Управление частотным спектром в области мобильных телекоммуникаций»

Конференция M360 Eurasia, которая проходит в Баку с 16 по 17 мая в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и при генеральном спонсорстве лидирующего оператора мобильной связи страны Azercell, собрала региональных и международных экспертов, работающих в мобильном и цифровом пространстве, для обсуждения ключевых тенденций, возможностей и вызовов отрасли.

Международное мероприятие, которое впервые проходит в Азербайджане, также подтверждает стремление нашей страны стать новой цифровой державой в регионе благодаря успешному тестированию сетей нового поколения и полноценного использования возможностей стандарта LTE. Помимо двухдневной конференции, которая посвящена ключевой теме, отражающей современные технологические тенденции в регионе и мире, в повестку международного мероприятия также включены эксклюзивные программы, ориентированные на азербайджанских специалистов. Так, в рамках конференции «М360 Eurasia», представители регулирующих органов и ведущие эксперты в области телекоммуникаций были приглашены на специальную программу повышения квалификации «Управление частотным спектром в области мобильных телекоммуникаций». Мероприятие, прошедшее накануне конференции, 15 мая, охватило следующие темы:

  • Лицензирование частотного спектра для мобильных устройств
  • Вопросы политики в отношении частотного спектра
  • Поощрение инвестиций
  • Мониторинг частотного спектра
  • Использование цифровых дивидендов для обеспечения мобильного широкополосного доступа
  • Частотный спектр для транспортной сети
  • Регулирование в меняющемся мобильном ландшафте
  • Частотный спектр для Интернета вещей
  • К будущему с 5G

GSMA M360 Eurasia 2023 — международное мероприятие в области телекоммуникаций, которое проходит с 16 по 17 мая в отеле Four Seasons в Баку. На конференции будут представлены доклады и панельные дискуссии, посвященные устойчивости цифровых технологий для будущего процветания, укреплению связей с клиентами, 5G и будущему инфраструктуры, Интернету вещей, искусственному интеллекту и машинному обучению, финансовым технологиям, кибербезопасности и другим актуальным темам.

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