Google будет автоматически удалять неактивные аккаунты

Компания Google объявила, что начнет удалять аккаунты пользователей, которые оставались неактивными в течение двух лет. Решение направлено на защиту от спама, фишинга и других угроз безопасности.

Решение вступит в силу до декабря текущего года. Компания планирует рассылать пользователям неоднократные предупреждения, а сам процесс удаления будет осуществляться поэтапно. Контент, сохраненный пользователем в Google Workspace, YouTube и Google Photos также будет стерт.

В первую очередь новые меры коснутся аккаунтов, однажды созданных и более никогда не посещавшихся пользователями. Также известно, что политика распространяется только на персональные учетные записи, организации — от школ до бизнес-структур трогать пока не планируется.

Для сохранения своей учетной записи необходимо авторизоваться либо в самом аккаунте, либо в любом из сервисов Google, прочитать или отправить электронное письмо, посмотреть видео, использовать поиск — продемонстрировать практически любую активность.

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