Azercell в сотрудничестве с Фондом Университета ADA (Азербайджан) и Университетом ADA запустил «Программу Инкубации Идей»!

В рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom» с Фондом Университета ADA (Азербайджан) и Университетом ADA стартовала «Программа Инкубации Идей». Проект направлен на поддержку развития возможностей ИКТ-экосистемы Азербайджанской Республики в области создания инновационных решений, содействие росту ее устойчивости и конкурентоспособности. Также программа ориентирована на подготовку новых кадров в этой сфере, поощрение студентов к созданию инновационных технологических решений и стартапов, повышение их интереса к предпринимательской деятельности.

Представители Azercell и Университета ADA приняли участие в церемонии открытия программы под названием «Совершенствуйте и внедряйте инновации: Обсуждение вызовов и возможностей цифровой эпохи», где поделились своим видением. Перед аудиторией выступили Руководитель отдела Управления Продуктами Azercell Наргиз Тагизаде c презентацией на тему «Стратегия диверсификации бизнеса: новое направление деятельности Azercell Fintech», Руководитель отдела Цифровых Решений и Партнерства Светлана Агаларова, представившая презентацию на тему «Прикладные технологические решения для молодежного сегмента», а также Руководитель отдела Моделирования Данных Заур Гусейнов, ознакомивший студентов с такой темой, как «Наука о данных: ее роль и влияние на телекоммуникационную отрасль».

С целью содействия участникам «Программы Инкубации Идей» на пути к успеху в качестве предпринимателей организаторы предлагают серию семинаров и сессий под руководством менторов, а также широкие сетевые возможности. Этот проект поможет молодым людям превратить свои идеи в реальные продукты и даже бизнес. Студенты Университета ADA, готовые вывести инновационные идеи на новый уровень, будут развивать собственные решения при поддержке профессиональных наставников. По завершении программы командам-победителям будут вручены денежные призы и будет предоставлена возможность пройти стажировку в Azercell.