«AWITA 2023» назвала самых успешных девушек и женщин в области IТ Азербайджана

12 мая 2023 года в отеле Ritz-Carlton состоялась 3-я ежегодная церемония награждения «AWITA — Премия — Азербайджанские женщины в IT» (The Azerbaijan Women in IT Awards), организованная общественным объединением «FEMMES DIGITALES» — инициативой, посвященной поддержке женщин в технологической сфере. Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося лидера Гейдара Алиева.

Целью мероприятия была популяризация гендерного равенства в цифровой экономике страны, признание роли женщин в достижениях в области информационных технологий, а также создание платформы для обмена опытом и объединения профессионалов в сфере ИТ.

Церемонию награждения открыли г-жа Сабина Алиева — уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, г-н Фергус Обе — посол Великобритании в Азербайджане, Инара Валиева — председатель Агентства инноваций и цифрового развития, г-жа Новелла Джафароглу — председатель Ассоциации защиты прав женщин.

В церемонии «AWITA 2023» участвовало более 400 ведущих представителей ИТ индустрии, общественных и государственных деятелей, руководителей ведущих университетов, студентов, директоров школ, а также чрезвычайные и полномочные послы различных стран, аккредитованные в Азербайджане.

Генеральными спонсорами мероприятия выступили компании B.EST Solutions и PASHA Bank, а также спонсоры: Prosol, Digital Umbrella, STEP IT Academy, Ultra Technologies, Fominov Consulting, BESTCOMP Group, A2Z Technologies, Meysarı Wines.

Мероприятие было проведено при поддержке Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики, Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции — 4SIM, «Центра инноваций» Государственного агентства по обслуживанию граждан и Социальные инновации при Президенте Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Enterprise Azerbaijan, BloomGroup, а также при информационной поддержке Американской торговой палаты в Азербайджане и журнала InfoCity.

Одной из ключевых особенностей мероприятия стало постоянное увеличение количества женщин, участвующих в конкурсе. В этом году более 200 участниц из всех регионов страны подали заявки на номинации. Это является ярким доказательством растущего влияния женщин в области информационных и коммуникационных технологий в Азербайджане. После тщательного рассмотрения заявок 33 эксперта жюри, включающих общественных деятелей, руководителей крупных ИТ-компаний и депутатов парламента, выбрали 33 финалистки и 12 победительниц.

Награды были вручены самым успешным девушкам и женщинам в сфере информационных и коммуникационных технологий Азербайджана.

На гала церемонии были объявлены следующие победители:

Digital Umbrella — в номинации «Лучшая компания — инклюзивный работодатель года»;

— в номинации «Лучшая компания — инклюзивный работодатель года»; Хавер Бабазаде — в номинации «Основатель, исполнительный директор или директор по информатизации года»;

— в номинации «Основатель, исполнительный директор или директор по информатизации года»; Матанат Каримова — в номинации «Вклад в cферу ИКТ в отдаленных и сельских регионах»;

— в номинации «Вклад в cферу ИКТ в отдаленных и сельских регионах»; Айнур Гурбанлы — в номинации «Цифровой лидер, работающий в государственном секторе»;

— в номинации «Цифровой лидер, работающий в государственном секторе»; Аида Ал a кбарова — в номинации «Академическая премия»;

— в номинации «Академическая премия»; Хаяла Фатуллаева — в номинации «Лидер цифровой трансформации»;

— в номинации «Лидер цифровой трансформации»; Фидан Джавадова — в номинации «Основатель стартапа»;

— в номинации «Основатель стартапа»; Айгюль Мусаева — в номинации «Наставник года»;

— в номинации «Наставник года»; Хаяла Мустафаева — в номинации «Программно-аппаратный дизайнер года»;

— в номинации «Программно-аппаратный дизайнер года»; Захра Иманова — в номинации «Восходящая звезда»;

— в номинации «Восходящая звезда»; Лала Азизли — в номинации «Приз жюри»;

— в номинации «Приз жюри»; Дениз Саттарли — в номинации «Почетное признание» (эта номинация была добавлена к 11 объявленным номинациям по специальной просьбе комитета жюри в связи с ее выдающимися достижениями в сфере информационных и коммуникационных технологий).

Мероприятие «AWITA 2023» считается одним из самых масштабных и значимых событий, направленных на популяризацию и продвижение сферы информационных технологий среди женщин, а также демонстрацию их достижений.

«Главная задача премии AWITA представить миру талантливых и заслуженных женщин в сфере технологий Азербайджана и тем самым мотивировать других девушек и женщин поделиться своими достижениями, служить примером для тех, кто еще не определился или не уверен в своих силах. К сожалению, доля женщин в технологической индустрии во всем мире все еще мала, но это крайне важно для конкурентоспособности и экономического благосостояния любой страны. В Азербайджане и в регионах очень много талантливых женщин в области ИТ индустрии, о которых мы ничего не знаем. Эта премия мотивирует очень многих девушек к выбору профессии в ИТ индустрии, а также особого внимания к сфере технологий в целом, вне зависимости от рода занятий и профессии», — отметила Яна Кримпе, одна из учредительниц общественного объединения «FEMMES DIGITALES»

Общественное объединение «FEMMES DIGITALES» более 9 лет занимается поддержкой, вовлечением и продвижением женщин в сфере информационных технологий в Азербайджане. Различные программы и проекты реализуются Общественным объединением в рамках совместного партнерства с государственными структурами и охватывают разные регионы.

Более 100 мероприятий было проведено, чтобы поддержать и вовлечь более 5000 девушек и женщин. Объединение собрало более 200 участников, которые активно участвуют в наших инициативах и программных мероприятиях.