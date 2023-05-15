spot_img
16 мая, 2023
ДомойТелекомСобытияЕврокомиссия одобрила сделку по приобретению Activision Blizzard корпорацией Microsoft

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению Activision Blizzard корпорацией Microsoft

Microsoft Activision Blizzard

Регулирующий орган Евросоюза одобрил поглощение корпорацией Microsoft издательства Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Еврокомиссия пришла к выводу, что слияние может состояться благодаря обязательствам Microsoft, связанными с облачными играми. Напомним, что американская корпорация заключила серию 10-летних соглашений, в том числе с NVIDIA и Nintendo. По ним Microsoft обязался выпускать игры Activision Blizzard на различных облачных платформах, в том числе шутеры из серии Call of Duty. Было учтено сотрудничество корпорации с конкурентами в области потоковой передачи: Nvidia, Boosteroid, Ubitus и другими компаниями.

Кроме того, Еврокомиссия считает, что Microsoft будет невыгодно отказываться от выпуска игр Activision Blizzard на консолях Sony. Даже если корпорация решит ограничить список релизов на PlayStation, это не должно существенно повлиять на конкуренцию: на каждые четыре купленные PlayStation приходится лишь одна консоль Xbox.

Принимая во внимание отзывы рынка, Еврокомиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение больше не будет вызывать опасений в отношении конкуренции и в будущем принесет значительные выгоды конкурентам и потребителям.

Одобрение Еврокомиссии последовало спустя менее трех недель после того, как в связи с опасениями насчет облачного гейминга сделку заблокировал британский антимонопольный регулятор (CMA). Microsoft собирается подавать апелляцию.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
«AWITA 2023» назвала самых успешных девушек и женщин в области IТ Азербайджана
Следующая статья
В Steam начался Фестиваль спортивных игр
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,125ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,100ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»