Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению Activision Blizzard корпорацией Microsoft

Регулирующий орган Евросоюза одобрил поглощение корпорацией Microsoft издательства Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Еврокомиссия пришла к выводу, что слияние может состояться благодаря обязательствам Microsoft, связанными с облачными играми. Напомним, что американская корпорация заключила серию 10-летних соглашений, в том числе с NVIDIA и Nintendo. По ним Microsoft обязался выпускать игры Activision Blizzard на различных облачных платформах, в том числе шутеры из серии Call of Duty. Было учтено сотрудничество корпорации с конкурентами в области потоковой передачи: Nvidia, Boosteroid, Ubitus и другими компаниями.

Кроме того, Еврокомиссия считает, что Microsoft будет невыгодно отказываться от выпуска игр Activision Blizzard на консолях Sony. Даже если корпорация решит ограничить список релизов на PlayStation, это не должно существенно повлиять на конкуренцию: на каждые четыре купленные PlayStation приходится лишь одна консоль Xbox.

Принимая во внимание отзывы рынка, Еврокомиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение больше не будет вызывать опасений в отношении конкуренции и в будущем принесет значительные выгоды конкурентам и потребителям.

Одобрение Еврокомиссии последовало спустя менее трех недель после того, как в связи с опасениями насчет облачного гейминга сделку заблокировал британский антимонопольный регулятор (CMA). Microsoft собирается подавать апелляцию.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az