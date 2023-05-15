ASUS ROG Ally успешно справилась с эмуляцией игр для PS3, Xbox 360, Nintendo Switch и других

Недавно представленная портативная игровая консоль Asus ROG Ally предлагает высокую производительность, яркий экран и систему Windows. Устройство оснащено APU AMD Ryzen Z1 Extreme с поддержкой инструкций AVX-512, что положительно сказывается на работе эмуляторов.

Авторы YouTube-канала ETA Prime выпустили видео, в котором проверили способность ROG Ally запускать разные эмуляторы. В ходе проведения серии тестов Asus ROG Ally успешно справилась с запуском игр для PlayStation 3 через эмулятор RPCS3, Nintendo Switch (YUZU), PSP (PPSSPP), Xbox 360 (CXBX), 3DS (Citra), GameCube (Dolphin), WiiU (CEMU) и PS2 (PSX2).

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Asus ROG Ally достаточно хорошо справляется с играми, которые сложно эмулировать. Например, энтузиасты смогли запустить на консоли God of War 3 с разрешением Full HD, в процессе игры кадровая частота находилась в пределах 50-60 к/с. При эмуляции Red Dead Redemption для Xbox 360 стабильно сохранялась частота в 30 к/с.

Авторы канала решили проверить, справится ли приставка с разрешениями WQHD и 4K UHD. Оказалось, что мощности Ryzen Z1 Extreme, который является технической копией Ryzen 7 7840U, достаточно и в таком режиме. Например, Dirt 3 работает в 4K даже при средних настройках качества графики с производительностью 50-70 к/с. Skyrim в том же разрешении при низких настройках показывает стабильные 60 к/с, то есть настройки можно и повысить. В Counter-Strike: Global Offensive в 1440p можно играть на высоких настройках и получить 80-130 к/с.

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Crysis Remastered в Full HD при средних настройках работает примерно при 60 к/с. Cyberpunk 2077 в Full HD при низких настройках показывает 60-70 к/с. Таким образом, ROG Ally при желании можно использовать в качестве замены игровому настольному ПК даже без внешней видеокарты.

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