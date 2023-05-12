Представлена портативная консоль Asus ROG Ally на мощных чипах AMD Ryzen Z1

Компания Asus официально представила портативную игровую консоль ROG Ally. Устройство получило производительную начинку и качественный дисплей. Asus ROG Ally оснащена 7-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и максимальной яркостью 500 нит. Используется защитное стекло Gorilla Glass. Заявлен охват 100% цветового пространства sRGB. Время отклика — 7 мс.Есть поддержка AMD FreeSync Premium. По бокам от экрана располагаются органы управления в виде пары джойстиков, крестовины D-pad, кнопки A, B, X, Y, а также другие функциональные кнопки. На торце имеются бамперы и курки как у контроллера Xbox.

В основе Asus ROG Ally лежит гибридный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, предназначенный специально для портативных игровых консолей. Чип Ryzen Z1 Extreme получил 8 ядер, 16 потоков, 12 исполнительных блоков встроенной графики RDNA 3 и 24 Mb кеш-памяти. Графическая производительность составляет 8,6 TFLOPS. Также будет более доступный вариант на процессоре Ryzen Z1, который предлагает 6 ядер, 12 потоков, 4 исполнительных блока встроенной графики RDNA 3 и 22 Mb кэш-памяти. Графическая производительность — 2,8 TFLOPS. За охлаждение внутренних компонентов отвечает система ROG Intelligent Cooling and Zero Gravity, в которой используются два кулера и радиатор с тепловыми трубками. Можно подключить внешнюю видеокарту Asus ROG XG Mobile. Приставка получила 16 Gb оперативной памяти DDR5 и SSD PCIe 4.0 емкостью 256 Gb (младшая версия) и 512 Gb (старшая). Есть слот для карт памяти microSD.

Работает приставка под управлением Windows 11 Home, так что на нее можно устанавливать абсолютно любые игры для ПК. Поддерживается подключение внешних дисплеев. Оснащение новинки также включает поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, порт USB-C 3.2 Gen 2 c видеовыходом DisplayPort 1.4 и стандартный разъем для наушников. Звук выводится на два стереодинамика с Dolby Atmos. Аккумулятор емкостью 40 Вт·ч должен обеспечить около семи часов автономной работы. Но на деле в играх выходит максимум четыре часа, об этом пишут в обзоре The Verge. Поддерживается зарядка мощностью 65 Вт. Габариты и вес: 280,44 × 111,18 × 21,22 мм, 608 гр.

Цена Asus ROG Ally на чипе Ryzen Z1 Extreme составит $699 в США и €799 в Европе. В продажу консоль поступит 13 июня. Версия на Ryzen Z1 — $599 или €699, продажи начнутся в третьем квартале.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az