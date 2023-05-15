75% родителей в Азербайджане не спрашивают у детей разрешения на размещение информации о них в Интернете

По данным «Лаборатории Касперского»*, 40% родителей в Азербайджане выкладывают в социальные сети посты, фото и видео со своими детьми. В Интернете взрослые делятся увлечениями ребёнка (35%) и историями из его жизни (30%). Также каждый четвертый родитель называет в сети имена своих детей, а каждый пятый указывает геолокацию — отметки о месте, где было сделано фото. При этом три четверти респондентов (75%) делают это без разрешения — то есть не спрашивают у детей, согласны ли они, чтобы родители поделились информацией о них в сети.

По словам родителей, сами дети чаще всего в открытом доступе размещают личные фотографии и сообщения про хобби (по 40%), почти у трети юных пользователей указан возраст (30%), реже — номер школы и/или номер мобильного телефона, а также выложены фотографии с обстановкой квартиры.

«Стремление родителей делиться фотографиями и успехами своих детей не удивительно — иногда хочется публично проявить гордость за своего ребенка. Конечно, не всегда взрослые спрашивают согласие на постинг данных о ребёнке просто в силу возраста юного пользователя, — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Тем не менее, важно помнить, что размещение избыточной личной информации в открытом доступе может привести к плачевным последствиям. Например, злоумышленник может использовать знание об имени ребенка и его увлечениях, чтобы втереться в доверие. Сегодня, 15 мая, мир отмечает Международный день семьи. В этот день мы призываем заботиться друг о друге: родителям — правильно оценивать риски и подавать хороший пример, а юным пользователям сети — учиться защищать цифровые границы и бережно относиться к личным данным».

*Исследование проведено компанией ERA Marketing Center в декабре 2022 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку, Гянджа и Сумгайыт, которые сталкивались с кибермошенничеством. Было опрошено 300 человек в возрасте старше 18 лет.