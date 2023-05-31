Приложение Apple Music Classical стало доступно для Android-устройств

Приложение Apple Music Classical для прослушивания классической музыки стало доступно для Android-устройств. Интерфейс приложения практически полностью повторяет аналогичный клиент для iOS.

Сервис Apple Music Classical был запущен 28 марта этого года. Каталог включает более 5 млн. классических композиций, которые можно будет послушать в формате Hi-Res и с поддержкой функции пространственного аудио. Есть возможность выполнять поиск по композитору, произведению, дирижеру, каталожному номеру и так далее. Для использования сервиса нужна подписка на Apple Music.

Что интересно, Apple Music Classical до сих пор не доступно на Mac, а для iPad нет оптимизированной версии.

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