Тарек Абдалла назначен новым маркетинговым директором Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, который включает Азербайджан

Сегодня Visa объявила о назначении Тарека Абдаллы старшим вице-президентом и маркетинговым директором в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), куда входит Азербайджан. Он вступил в должность 2 мая.

Под началом Фрэнка Купера III, глобального маркетингового директора Visa, Тарек будет работать в региональном хабе Visa в Дубае (ОАЭ), помогая компании расширять присутствие в регионе CEMEA, стимулируя спрос на наши продукты, услуги и решения, продвигая цель Visa посредством различных кампаний и активностей, а также преумножая ценности через наши глобальные спонсорские инициативы.

«Тарек присоединился к нам в интересное время. Никогда раньше клиенты не поддерживали таких тесных связей с Visa как с брендом и поставщиком основных услуг, который одновременно создает и расширяет для них возможности в повседневной жизни и бизнесе», — поделился Эндрю Торре, региональный президент Visa в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Тарек привносит в Visa свой богатый опыт в отрасли, накопленный за более чем два десятилетия. Ранее он работал генеральным менеджером TikTok в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии, успешно руководя командами в девяти региональных офисах и обеспечивая прирост пользователей, прибыльность и достижение целей коммерциализации платформы путём умелого сочетания контент-стратегии, маркетинга и партнерств.

До этого Тарек десять лет проработал в Google, дослужившись до должности регионального маркетингового директора и руководя маркетинговыми командами на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Я очень рад присоединиться к Visa, мировому лидеру в области цифровых платежей и одному из самых надежных брендов, — прокомментировал Тарек. — Я с нетерпением жду того, чтобы воплотить цель Visa в жизнь — создать возможности для процветания всех людей по всему миру, став лучшим способом оплаты и приема платежей».

Тарек имеет степень MBA Шеффилдской бизнес-школы, диплом о дополнительном образовании Международной рекламной ассоциации и степень бакалавра с отличием Американского университета в Каире. Тарек женат, у него двое детей. Он увлекается чтением и путешествиями и фанат автоспорта.