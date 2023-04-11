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11 апреля, 2023
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YouTube представил пять новых функций для подписчиков Premium

YouTube Premium

Подписчикам YouTube Premium стали доступны пять новых функций. Отмечается, что сервис Premium оформили уже 80 млн. аккаунтов.

Новые функции:

  1. Пользователи YouTube Premium на смартфонах и планшетах получили возможность добавлять видео в очередь для последующего просмотра, а также менять порядок воспроизведения в собранном плейлисте;

2. Google Meet Live Sharing позволит пользователям Android вместе смотреть видео на YouTube. Аналогичная возможность в ближайшее время появится на iOS через SharePlay;

3. Продолжение просмотра видео с того момента, на котором остановился пользователь, на разных устройствах (Android, iOS, веб-версия);

4. Функция Smart Downloads будет автоматически загружать в память устройства рекомендованные ролики. В настройках можно выбрать качество и лимит по занимаемой памяти;

5. Подписчики сервиса на iOS-устройствах в ближайшее время получат возможность просмотра видео в разрешении 1080p с повышенным битрейтом. Доступно не на всех роликах.

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