Компания Илона Маска X Corp. поглотила Twitter, Inc.

Компания X Corp., основанная Илоном Маском в 2006 году, поглотила Twitter, Inc. Это является первым шагом на пути к созданию «универсального приложения», подобного китайскому WeChat, пишет издание Appleinsider.

Слияние компаний произошло 4 апреля 2023 года. Эта информация была раскрыта в документах продолжающегося судебного разбирательства между Twitter и Лорой Лумер. Лумер подала в суд на Twitter за нарушение федеральных законов о вымогательстве, когда ее учетная запись была заблокирована в 2019 году.

В документе говорится, что «Twitter, Inc. была объединена с X Corp. и больше не существует». После слияния X Corp. теперь является ответчиком по иску Лумер. Материнская корпорация называется X Holdings Corp. Соответствующая социальная сеть сохраняет название Twitter.

Илон Маск пока не делал официального заявления по поводу слияния компаний.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az