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11 апреля, 2023
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Hisense 100LX — первый в мире лазерный 8K-телевизор

Hisense 100LX

Компания Hisense представила лазерный телевизор 100LX. Производитель называет его первым в мире лазерным телевизором с разрешением 8K. В устройстве использовались все новейшие технологии на данное время.

Hisense 100LX работает на базе ультракороткофокусного проектора с DLP-чипом. Экран телевизора способен отображать до 1,07 млрд. цветов. Это обеспечивает максимально оптимальную и комфортную для глаз картинку. Производитель позаботился и о здоровье пользователя, исключив воздействие синего света на глаза. Обеспечивается охват 110% цветового пространства BT.2020.

Встроенная акустическая система включает четыре динамика Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и DTS, обеспечивающими объемное звучание. Телевизор получил 4 Gb ОЗУ и 128 Gb флеш-памяти, встроенные адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Цена и дата начала продаж Hisense 100LX будут объявлены позднее.

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