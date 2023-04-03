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4 апреля, 2023
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Архив Стива Джобса выпустит цифровую книгу об основателе Apple

Стива Джобса

Архив Стива Джобса, созданный его женой Лорен Пауэлл Джобс, Джони Айвом и другими людьми, объявил о скором выпуске своей первой публикации в виде бесплатной электронной книги на цифровых платформах. Архив был создан в сентябре 2022 года как хранилище материалов, связанных с жизнью и творчеством Стива Джобса.

Книга под названием Make Something Wonderful («Сделай что-нибудь чудесное») содержит никогда ранее не публиковавшиеся электронные письма, выступления, интервью и фотографии Стива Джобса. Отмечается, что книга создана для того, чтобы вдохновить читателей на создание собственных замечательных вещей.

«На страницах этой книги Стив делится своим взглядом на свое детство, на запуск и увольнение из Apple, на время, проведенное в Pixar и NeXT, и на свое окончательное возвращение в компанию, с которой все началось», — пишут авторы книги.

Книга будет доступна бесплатно в сервисах цифровой дистрибуции с 11 апреля.

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