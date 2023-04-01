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1 апреля, 2023
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В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры — The Silent Age и Tunche

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает The Silent Age и Tunche. Обе игры можно забрать до 6 апреля 20:00 по бакинскому времени.

The Silent Age – приключение в жанре point-and-click. События игры разворачиваются в 1972 году. Уборщику корпорации «Архонт», который получил портативную машину времени от умирающего ученого, предстоит отправиться в постапокалиптическое будущее и выяснить, что привело к катастрофе.

Tunche — 2D-игра про исследование амазонских джунглей. Поддерживается как одиночное прохождение, так и кооператив до четырех человек.

На следующей неделе в Epic Games Store начнется раздача Dying Light: Enhanced Edition и PVP-экшена Blazing Sails.

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