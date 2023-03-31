Virgin Orbit прекращает деятельность из-за проблем с финансированием

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit, основанная Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), объявила о прекращении своей деятельности на неопределенный срок из-за недостатка финансирования.

Компания также сообщила о сокращении 675 рабочих мест — около 85% сотрудников. Оставшиеся 15% займутся свертыванием бизнеса. Virgin Orbit предоставит выходное пособие каждому увольняемому сотруднику, включая денежную выплату и помощь в поиске новой работы.

«К сожалению, мы не смогли заручиться финансированием, чтобы обеспечить четкий путь для этой компании», — заявил генеральный директор Дэн Харт в четверг на совещании компании.

Харт отметил, что у руководства «нет другого выбора, кроме как провести немедленные кардинальные и чрезвычайно болезненные изменения».

В январе первый запуск космических спутников с территории Великобритании не удался из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя LauncherOne. Событие, которое должно было знаменовать выход компании на новый уровень, на деле инициировало катастрофу. Ранее в этом месяце Virgin Orbit временно приостановила деятельность, параллельно подыскивая дополнительное финансирование.

Помимо Virgin Orbit, в Virgin Group также входят авиакомпания Virgin Atlantic и фирма в сфере космического туризма Virgin Galactic, которые так и не стали прибыльным бизнесом.

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