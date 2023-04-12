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12 апреля, 2023
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Топ-10 мощных мобильных устройств Apple в марте по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали Топ-10 самых производительных мобильных устройств Apple по итогам марта 2023 года.

Самым мощным мобильным устройством американского бренда назван 12,9-дюймовый планшет iPad Pro 6 (8/256 Gb), построенный на базе процессора M2. По итогам тестирования в бенчмарке он набрал 1413688 баллов. На втором месте – 11-дюймовая версия гаджета (8/128 Gb), на третьем — iPad Pro 5 (12,9″) на базе чипа M1.

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