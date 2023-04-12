Новые серверы сетевого видеонаблюдения QNAP QVP-85B и QVP-63B с процессорами Intel Core 12-го поколения

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новые серверы сетевого видеонаблюдения NVR QVP-85B с восемью отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и шестиядерным процессором Intel Core i5, а также QVP-63B с шестью отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и четырехъядерным процессор Intel Core i3. QVP-85B и QVP-63B работают под управлением программного обеспечения для видеонаблюдения QVR Pro, поддерживающего восемь свободных каналов IP-камер. Предлагая экономичное и высокопроизводительное интегрированное программное и аппаратное решение для видеонаблюдения, QVP-85B и QVP-63B соответствуют требованиям к безопасному, надежному и централизованно управляемому хранилищу для видеонаблюдения, ориентированное на использование на малых предприятиях и в офисах. Экономичные и легко расширяемые устройства поддерживает более 6700 камер от более чем 190 производителей и стандарты ONVIF.

«QVP-85B и QVP-63B получили удобный и простой в использовании пользовательский интерфейс управления и совместимы с 95% IP-камер, представленных на рынке, — отметил Энди Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — Заказчики также могут воспользоваться гибкими планами лицензирования для расширения видеоканалов и QVR Center для крупномасштабного развертывания в зависимости от их потребностей».

QVP-85B и QVP-63B используют программное обеспечение для видеонаблюдения QVR Pro, но также включают в себя другие приложения для наблюдения. С помощью QVP Center можно централизованно управлять и контролировать несколько серверов QVR Pro и получать уведомления о событиях. QVR Guard может автоматически брать на себя задачи записи в случае сбоя сервера QVR Pro. QVR Face обеспечивает автоматическое распознавание лиц и аналитику в режиме реального времени, а QVR Smart Search может находить записи событий в указанное время и в указанном месте.

С помощью двух встроенных портов 2,5GbE NVR можно подключить к коммутаторам QNAP 2,5GbE, чтобы обеспечить более плавную потоковую передачу данных для хост-сервера видеонаблюдения. Выход HDMI обеспечивает прямое воспроизведение видео, устраняя необходимость в специальной рабочей станции. Программное обеспечение QVR Pro Client можно установить на устройства, работающие под управлением Windows и macOS, а мобильное приложения позволит получить полный контроль над контролируемыми областями видеонаблюдения. Вы также можете увеличить объем памяти для QVP-85B и QVP-63B, используя карты расширения QXP и блоки расширения QNAP.

Для модели QVP-85B на азербайджанском рынке заявлена ориентировочная розничная цена 4,599 AZN, а для QVP-63B — 3,499 AZN. Гарантия на новинки составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.