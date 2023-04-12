В 2022 году в Азербайджане объем фишинга в сфере криптовалют вырос в 3 раза

В 2022 году защитные решения «Лаборатории Касперского» в Азербайджане предотвратили более 3700 тысяч фишинговых атак, направленных на кражу криптовалюты. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Атаки с использованием традиционных финансовых угроз, таких как банковские компьютерные и мобильные вредоносные программы, стали менее распространёнными. Теперь мошенники переключили свое внимание на новые области, включая криптоиндустрию.

В прошлом году фишинг в сфере криптовалют значительно вырос и был включен в отдельную категорию мошенничества. Если в 2021 году число таких атак составило чуть больше тысячи, то в 2022 году оно увеличилось больше, чем в три раза. Такой подъем криптофишинга может быть обусловлен нестабильной ситуацией на крипторынке в 2021.

В большинстве мошеннических схем, связанных с криптовалютами, встречаются розыгрыши или поддельные платёжные страницы. Однако злоумышленники постоянно придумывают новые способы. Например, в рамках кампании пользователь получает по почте PDF-файл на английском языке, в котором говорится, что он давно зарегистрировался на платформе облачного майнинга криптовалют. Ему предлагается срочно вывести большой объем валюты, поскольку его учётная запись будет деактивирована. Файл содержит в себе ссылку на поддельную майнинговую платформу. Чтобы вывести криптовалюту, пользователь должен заполнить в форму: внести персональную информацию, включая данные карты и номер аккаунта. Затем ему нужно заплатить комиссию, в данном случае, через криптокошелёк или непосредственно на указанный адрес кошелька.

Чтобы безопасно пользоваться криптовалютой, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: