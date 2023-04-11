spot_img
12 апреля, 2023
ДомойТехнологииАвтомобилиTesla выпустила новую версию Model Y с уменьшенным запасом хода

Tesla выпустила новую версию Model Y с уменьшенным запасом хода

Tesla Model Y

Компания Tesla представила новую комплектацию Model Y с уменьшенным запасом хода. Ранее Model Y продавалась в двух комплектациях: Long Range и Perfomance. В новой модификации электромобиль называется просто Model Y.

Новая версия также полноприводная и оснащена двумя электродвигателями, но запас хода составляет 449 км. Версии Long Range и Perfomance на одном заряде проезжают 488 и 531 км соответственно. Разгон Model Y от 0 до 60 м/ч (97 км/ч) — 5,0 сек. (медленнее на 0,2 сек). Максимальная скорость осталась прежней и составляет 217 км/ч.

Цена новой версии составляет $49990, на $3000 и $7000 дешевле версий Long Range и Perfomance соответственно. Электромобиль уже можно выбрать в конфигураторе на сайте Tesla.

Предыдущая статья
Google представил функцию «автоархивирования» неиспользуемых приложений в Android
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,136ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,111ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»