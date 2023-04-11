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12 апреля, 2023
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Google представил функцию «автоархивирования» неиспользуемых приложений в Android

Google

Компания Google представила функцию автоматического архивирования для редко используемых приложений в Android. Она позволит освободить память устройства без необходимости полного удаления программ.

По заверениям Google, при помощи новой функции можно освободить до 60% пространства, занимаемого приложениями. При этом пользовательская информация остается на устройстве и будет восстановлена при разархивации.

Если пользователь пытается установить приложение, а места в памяти устройства нет, ему будет предложено активировать автоматическое архивирование, после чего будет высвобожден значительный объем памяти за счет сжатия некоторых программ. Если пользователь соглашается, неиспользуемые программы автоматически архивируются. Такие приложения отображаются в интерфейсе со значком облака. Архивировать можно будет не все приложения, а только те, которые реализованы в формате App Bundle. Аналогичная функция уже есть для iOS.

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