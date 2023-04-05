Sony WF-C700N: TWS-наушники с ANC и автономностью до 15 часов

Компания Sony представила новые беспроводные наушники WF-C700N. Вместе с ними была представлена новая расцветка для флагманских полноразмерных наушников WH-1000XM5 — Midnight Blue (полуночный синий).

Sony WF-C700N получили драйверы диаметром по 5 мм и способны воспроизводить звук в диапазоне от 20 Hz до 20 kHz. За связь со смартфоном отвечает Bluetooth 5.2.

Наушники работают с кодеками SBC и AAC, а также поддерживают фирменную технологию DSEE, которая, по словам производителя, улучшает качество сжатого MP3-файла до уровня Hi-Res. Предусмотрена технология активного шумоподавления (ANC).

Время автономной работы составляет до 10 часов и 7,5 часов при включенном ANC. С учетом подзарядки от кейса автономность достигает 15 часов. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IPX4.

Sony WF-C700N будут доступны для заказа с 5 апреля по цене $118 в США и за €129 — в Европе. Покупателям будет предложены четыре расцветки: черный, белый, лавандовый и зеленый. В комплект аксессуара войдут две пары сменных амбушюров и короткий кабель для зарядки.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az