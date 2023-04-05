Sony WF-C700N: TWS-наушники с ANC и автономностью до 15 часов

Компания Sony представила новые беспроводные наушники WF-C700N. Вместе с ними была представлена новая расцветка для флагманских полноразмерных наушников WH-1000XM5 — Midnight Blue (полуночный синий).
Sony WF-C700N получили драйверы диаметром по 5 мм и способны воспроизводить звук в диапазоне от 20 Hz до 20 kHz. За связь со смартфоном отвечает Bluetooth 5.2.
Наушники работают с кодеками SBC и AAC, а также поддерживают фирменную технологию DSEE, которая, по словам производителя, улучшает качество сжатого MP3-файла до уровня Hi-Res. Предусмотрена технология активного шумоподавления (ANC).
Время автономной работы составляет до 10 часов и 7,5 часов при включенном ANC. С учетом подзарядки от кейса автономность достигает 15 часов. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IPX4.
Sony WF-C700N будут доступны для заказа с 5 апреля по цене $118 в США и за €129 — в Европе. Покупателям будет предложены четыре расцветки: черный, белый, лавандовый и зеленый. В комплект аксессуара войдут две пары сменных амбушюров и короткий кабель для зарядки.
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