Турецкий электромобиль Togg T10X поступил в продажу

Турецкий автомобильный бренд Togg выпустил свой первый электромобиль под названием Togg T10X. Первым владельцем электрокара стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась в Президентском комплексе в Анкаре. В церемонии приняла участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган. Второй электромобиль Togg T10X будет передан президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По словам главы Турции, создание и разработка первого электромобиля Togg, а также достижение им нынешнего уровня является символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене. Президент Эрдоган выразил уверенность, что Togg приобретет популярность среди автолюбителей не только в Турции, но и во всем мире.

Владельцы первой партии T10X были выбраны посредством цифровой жеребьевки. Спрос был настолько высок, что автопроизводителю пришлось увеличить количество единиц. Производитель отгрузит 20 тыс. машин в апреле, а не 12 тыс, как было запланировано ранее. Более 177400 человек оформили предварительные заказы на автомобиль всего за 21 день.

Электрический внедорожник построен на собственной модульной платформе. Габариты кузова составляют 4599 х 1886 х 1676 мм, колесная база — 2890 мм. Объем багажного отделения составляет 441 литр, а если сложить второй ряд, то он увеличится до 1515 литров. Togg T10X оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с и аккумуляторами суммарной емкостью 52,4 кВтч. Дальность хода на одном заряде составляет до 314 км. Заявленное время разгона до 100 км/ч — 7,6 сек. По заявлению производителя, при использовании скоростных зарядных станций аккумуляторы Togg T10X с 20% можно зарядить до 80% менее чем за 28 мин. Цена автомобиля по текущему курсу турецкой лиры составляет от 49,6 до 63,5 тыс. долларов.

Кроме того, компания анонсировала более мощную версию кроссовера: два двигателя общей мощностью 435 л.с., аккумулятор на 88,5 кВтч, запас хода до 523 км, время разгона до 100 км/ч — 4,8 сек. Ее продажи стартуют осенью текущего года.

Togg планирует представить еще четыре электрокара в различных типах кузова: седан, хэтчбек и два кроссовера. К 2030 году бренд планирует произвести 1 млн. автомобилей.

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