Представлен гибрид Toyota Prius Prime нового поколения

Компания Toyota представила в США гибрид нового поколения Prius Prime. Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый двигатель M20A-FXS, два электромотора (MG1 и MG2) и фирменный вариатор eCVT. Общая мощность силовой установки составляет 220 л. с., а запас хода без подключения ДВС — 71 км.

Новый Toyota Prius Prime разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 6,6 сек. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 13,6 кВтч. Зарядить машину можно примерно за 11 часов от обычной бытовой розетки на 220 В.

В салоне предусмотрена медиасистема с экраном диагональю 8 или 12,3 дюйма, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (в него входит адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения), опционально доступна беспроводная зарядка для смартфона. В топовой версии будет предложена аудиосистема JBL Premium Audio с 8 динамиками, а в качестве опции – на крышу можно установить солнечную панель мощностью 185 Вт.

Toyota Prius Prime поступит в продажу в США в мае, цены – от $32350 до $39170.

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