Представлены складывающиеся смартфоны Vivo X Fold2 и Vivo X Flip

Компания Vivo представила флагманский смартфон X Fold2. Новинка базируется на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оснащена оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 4.0, а также дополнена чипом Vivo V2, призванным повысить качество съемки. Что же касается подсистемы охлаждения, то только площадь испарительной камеры составляет 2558 мм2.

Внутренний экран имеет разрешение 2160х1916 пикселей и соотношение сторон 4:3,55. Эта панель выполнена по технологии LTPO 4.0, имеет частоту обновления 120 Hz, а пиковая яркость достигает 1800 кд/м2. 6,53” внешний AMOLED-дисплей имеет разрешение 2520х1080 пикселей, частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость 1600 кд/м2. Ультразвуковые сканеры отпечатков расположены под каждым из экранов.

Vivo X Fold2 получил новые сверхпрочные легкие петли, изготовленные из авиационной стали. Они обеспечивают более 400000 циклов открытия и закрытия смартфона. В каждый экран врезана фронтальная камера с 16 Мр сенсором Hynix Hi1634Q. Основная камера Zeiss получила 50 Мр сенсор Sony IMX866 с оптической стабилизацией изображения два 12 Мр датчика Sony IMX663 — со сверхширокоугольным объективом и портретным объективом, обеспечивающим 2-кратный оптический зум. Аккумулятор емкостью 4800 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 W, беспроводную зарядку мощностью 50 W и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 W.

Vivo X Fold2 будет доступен в версиях с тыльной поверхностью, имитирующей кожу, и со стеклянной крышкой. Из других особенностей смартфона стоит отметить мощный вибромотор, модули NFC и Wi-Fi 7, стереодинамики, три микрофона и ИК-излучатель. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 13 с интерфейсом OriginOS 3. Vivo X Fold2 представлен двумя конфигурациями памяти: 12/256 Gb за 1310 долларов и 12/512 Gb за 1455 долларов.

Вместе с X Fold2 компания Vivo представила смартфон-раскладушку Vivo X Flip. Новинка построена на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и оснащена внешним 3” AMOLED-дисплеем с разрешением 682х422 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Внутренний 6,74” AMOLED-дисплей производства BOE имеет разрешение 2520×1080 пикселей и частоту обновления 120 Hz. Эта новинка получила 32 Мр фронтальную камеру с сенсором Samsung S5KGD2. В состав основной камеры входят 50 Мр сенсор Sony IMX866V с оптической стабилизацией изображения и 12 Мр датчик Sony IMX663 со сверхширокоугольным объективом.

Аккумулятор емкостью 4400 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 44 W. Vivo X Flip поступит в продажу в двух конфигурациях: 12/256 Gb за 875 долларов и 12/512 Gb за 975 долларов.