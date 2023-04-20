SpaceX запустила самую большую в мире ракету. Но попытка оказалась неудачной

Сверхтяжелая ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, стартовала в тестовый орбитальный полет. Запуск был осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 09:34 по времени Восточного побережья США (в 17:34 по бакинскому времени).

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в 2 раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

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Тестовый полет проходит в непилотируемом режиме. Ожидалось, что в рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.

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Но через несколько секунд после запуска стало известно, что 5 двигателей Raptor из 33, установленных на ракете-носителе Super Heavy, вышли из строя. В итоге через минуту с небольшим ракета начала заваливаться и вращаться, сбившись с правильного курса. После чего была активирована система дистанционного уничтожения. Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска, достигнув высоты в 38 км. Следует отметить, что Илон Маск ранее заявил, что будет считать успехом всё, что не приведёт к разрушению стартовой площадки.