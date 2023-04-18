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18 апреля, 2023
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Представлены новые телевизоры Huawei Smart Screen S3 Pro

Huawei Smart Screen S3 Pro

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen S3 Pro, в которую вошли две модели с экранами диагональю 65 и 75 дюймов. Цены на телевизоры составляют $875 и $1165 соответственно. Позже выйдет и 86-дюймовая модель, но ее стоимость пока не названа.

Huawei Smart Screen S3 Pro получили панели с разрешением 4К и кадровой частотой 120 Hz (до 240 Hz в игровом режиме). Значение яркости — до 400 нит, контрастность — 5000:1. Заявляются охват 92% цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR и точность цветопередачи Delta E ≤ 1,55.

В основе аппаратной платформы лежит процессор НТ72676 с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73 и выделенный блок для обработки ИИ-алгоритмов. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, накопителя — 64 Gb.

Телевизоры получили три порта HDMI 2.1, поддержку Wi-Fi 6, акустическую систему с 4 динамиками: двумя широкополосными и двумя низкочастотными. Есть веб-камера, которая крепится сверху и позволяет передавать видео Full HD. Камеру можно использовать для игр или для занятий фитнесом, кроме того, с ее помощью телевизор может контролировать осанку ребенка и расстояние его до телевизора. Работают устройства под управлением HarmonyOS 3.0, которая поддерживает установку сторонних приложений.

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