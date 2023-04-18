Bloomberg: в iOS 17 разрешат установку приложений из сторонних источников

Марк Гурман из агентства Bloomberg сообщил, что с релизом iOS 17 компания Apple разрешит установку на iPhone и iPad приложений из сторонних источников, а не только из App Store.

По его данным, компания будет соблюдать принятый европейским парламентом закон, который обязывает Apple и Google разрешить установку приложений на смартфоны из сторонних источников. Это позволит разработчикам не платить комиссию в размере 15-30%, применяемую в App Store.

На данный момент неизвестно, как будет работать установка приложений через сторонние источники. Вполне возможно, что Apple будет ограничивать эту функцию и разрешит установку только предварительно одобренных приложений.

Анонс данного нововведения может состояться в рамках конференции WWDC 2023, которая пройдет с 5 по 9 июня. По данным Гурмана, на этом же мероприятии компания должна представить свою первую гарнитуру смешанной реальности.

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