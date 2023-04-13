Представлены мощные игровые смартфоны Asus ROG Phone 7 и 7 Ultimate

Компания Asus представила новый игровой смартфон ROG Phone 7, а также более продвинутую модель 7 Ultimate. Все технические компоненты в обеих версиях идентичны.

Asus ROG Phone 7 получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2448 х 1080 пикселей, соотношением сторон 20.4:9, частотой обновления 165 Hz и пиковой яркостью 1500 нит. Частота сенсорного слоя составляет 720 Hz. Заявлены поддержка HDR10+, 111% охват DCI-P3, значение Delta E<1 и отклик 1 мс. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло Gorilla Glass Victus. Смартфон получил ультразвуковые сенсорные зоны AirTrigger, поддерживающие управление жестами, а также управление прицелом с помощью встроенного гироскопа Gyroscope Aiming. Линейный X-осевой вибромотор обеспечивает качественную тактильную обратную связь.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти LPDDR5X-8533 — до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 512 Gb. Применяется новая многоуровневая система охлаждения GameCool7 (два слоя графита с общей площадью 16 000 мм², испарительная камера, специальная архитектура с системной платой по центру и свободными от всего зоны по краям для комфортного использования в режиме игры).

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Основная камера тройная, в нее вошли датчик на 50 Мп (Sony IMX766, 1/1,56″, 1 мкм, f/1.9, PDAF, фокусное расстояние 23,8 мм), 13 Мп (широкоугольный объектив, f/2.4, угол обзора 125 гр., экв. фокусное расстояние 12,5 мм) и 5 Мп (макро, f/2.0). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (экв. фокусное расстояние 29,4 мм, AI, HDR).

У модели ROG 7 Ultimate на задней панели расположен двухдюймовый экран OLED, у обычной модели — LED-логотип. Производитель заявляет, что с учетом использования фирменного внешнего кулера AeroActive Cooler 7 новый ROG Phone 7 Ultimate превосходит все другие смартфоны по производительности в играх и нагревается при этом значительно меньше. Кулер также выступает в роли сабвуфера размером 13 × 38 мм. В паре со встроенными стереодинамиками смартфона получается 2.1-канальная аудиосистема с сильными басами. При этом кулер, как и сами смартфоны, оснащен 3,5-мм выходом для наушников с настройкой в приложении Dirac.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и защита от брызг стандарта IP54. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Размеры составляют 173 × 77 × 10,4 мм, вес — 239 гр.

Цена Asus ROG Phone 7 составляет от €999 (AeroActive Cooler продается отдельно за €110). Смартфон будет предложен в корпусах черного и белого цветов. Цена Asus ROG Phone 7 Ultimate — €1399 с кулером в комплекте. Модель будет выпускаться только в белом цвете. Предзаказ на новинки уже открыт.

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