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14 апреля, 2023
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Intel продал бизнес по производству серверов

Intel

Компания Intel продала бизнес по производству серверов – подразделение Data Center Solutions Group (DSG), имеющий для нее второстепенное значение. Покупателем выступил тайваньский производитель вычислительной техники MiTAC International Corporation, которому, в частности, принадлежит компания Tyan, специализирующаяся на выпуске серверных материнских плат для процессоров архитектуры x86. Сумма сделки не раскрывается.

«В соответствии с постоянными усилиями Intel по расстановке приоритетов в рамках стратегии IDM 2.0, мы приняли трудное решение о прекращении деятельности нашей Группы решений для центров обработки данных (DSG). В рамках этого плана MiTAC, поставщик ИТ-решений edge-to-cloud и давний ODM-партнер DSG, получит право на производство и продажу продуктов на основе наших разработок. Мы сосредоточены на обеспечении поддержки команды DSG и заинтересованных сторон во время этого перехода», – заявил представитель Intel ресурсу ServeTheHome.

Известно, что производитель продал многие из непрофильных активов еще в 2021 году, когда генеральным директором компании стал Пэт Гэлсингер (Pat Gelsinger). В числе прочего Intel избавился от производства накопителей Optane и классических SSD, выпуска сетевых коммутаторов и, не так давно, 5G-модемов. Ключевым бизнесом для Intel всегда были процессоры.

Intel занимался производством серверов на протяжении нескольких десятилетий, однако не в таких объемах, чтобы иметь возможность тягаться с гигантами Dell, HP или Inspur. Продукция компании в основном продавалась за пределами США и, в частности, снискала популярность в странах Южной Америки.

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