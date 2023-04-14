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14 апреля, 2023
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Twitter заключил соглашение с брокерской компанией eToro

Twitter eToro

Компания Twitter заключила соглашение с брокерской площадкой eToro, благодаря чему пользователи соцсети смогут задействовать функцию $Cashtags во время поиска различных финансовых активов, а также упростит покупку акций и криптовалют. Кроме того, это позволит пользователям просматривать цены активов в долларах США в реальном времени.

Нажатие на конкретный $Cashtag отправит пользователей напрямую на платформу eToro, где они смогут сразу совершить нужную сделку. Любой пользователь сможет просмотреть статистику, но для этого необходимо будет создать учетную запись.

Twitter уже какое-то время предлагает графики движения цены для ограниченного числа инструментов в партнерстве с TradingView, но сотрудничество с eToro значительно расширит ассортимент.

По данным компании, в первом квартале 2023 года было зарегистрировано 498 млн. твитов, посвященных финансам или бизнесу.

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