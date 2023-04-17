Представлены Huawei MateBook D14 и D16 (2023) с «антенной из метаматериала»

Кроме смартфонов серии Nova 11, компания Huawei сегодня представила ноутбуки Matebook D14 и Matebook D16 (2023). Новинки получили улучшенную антенну Wi-Fi «из метаматериала», способную принимать сигнал на расстоянии до 270 м. от источника.

Младшая модель получила 14-дюймовый дисплей, а старшая — 16-дюймовый. Это IPS-экраны с антибликовым покрытием, разрешением 1920 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит и контрастностью 1200:1. Дисплей занимает 90% от площади крышки. Заявлен 100% охват sRGB. Корпус ноутбука выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава.

Новые MateBook D работают на базе процессоров Intel Core 13-го поколения в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и твердотельным накопителем M.2 2280. Huawei MateBook D14 предлагает на выбор два процессора — Intel Core i5-1340P и i7-1360P. Емкость аккумулятора составляет 56 Вт·ч. Вес – 1,39 кг. Аппаратная платформа Huawei MateBook D16 представлена тремя процессорами: Intel Core i9-13900H, i7-13700H и i5-13500H. Емкость аккумулятора составляет 60 Вт ч. Вес – 1,7 кг.

В оснащение ноутбуков также входят двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1, два порта USB-C (один у MateBook D14), один USB-A, видеовыход HDMI, разъем для наушников, веб-камера с разрешением Full HD (у MateBook D14 камера на 1 Мп) и клавиатура с подсветкой. Звук выводится на два динамика. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения. Оба ноутбука поддерживают зарядку мощностью 65 Вт. Предустановлена Windows 11.

Цены на Huawei MateBook D14 (2023):

Intel Core i5-1340P, 16 Gb ОЗУ, SSD объемом 512 Gb — $740;

Intel Core i7-1360P, 16 Gb ОЗУ, SSD объемом 1 Tb — $890.

Цены на Huawei MateBook D16 (2023):

Intel Core i5-13500H, 16 Gb ОЗУ, SSD объёмом 1 Tb — $830;

Intel Croe i7-13700H, 16 Gb ОЗУ, SSD объемом 1 Tb — $975;

Intel Core i9-13900H, 16 Gb ОЗУ, SSD объемом 1 Tb — $1045.

Младшая модель поступит в продажу в Китае 26 апреля, старшая — 8 мая.

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