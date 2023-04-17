Запуск Starship перенесен

Компания SpaceX не смогла провести первый тестовый запуск ракеты Starship к орбите. В ходе него сверхтяжелая ракета должна была достигнуть высоты более 241 км над поверхностью Земли. Как сообщил Илон Маск, в ходе подготовки ракеты к запуску замерз клапан давления. Из-за этого тестирование перенесли и теперь оно может состояться в один из дней с 18 по 22 апреля.

Запуск должны были провести со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Полет должен занять около 90 минут. Starship отправится на орбиту после отделения от ракеты-носителя Super Heavy через 2 минуты 52 секунды. Super Heavy развернется, запустит свои двигатели и приводнится в Мексиканском заливе недалеко от космодрома.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вторая ступень включит свои двигатели на 6 минут 28 секунд. Это позволит ей набрать скорость, близкую к орбитальной. В рамках первого полёта она выполнит один виток вокруг Земли и совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.