Запуск Starship перенесен

Компания SpaceX не смогла провести первый тестовый запуск ракеты Starship к орбите. В ходе него сверхтяжелая ракета должна была достигнуть высоты более 241 км над поверхностью Земли. Как сообщил Илон Маск, в ходе подготовки ракеты к запуску замерз клапан давления. Из-за этого тестирование перенесли и теперь оно может состояться в один из дней с 18 по 22 апреля.
Запуск должны были провести со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Полет должен занять около 90 минут. Starship отправится на орбиту после отделения от ракеты-носителя Super Heavy через 2 минуты 52 секунды. Super Heavy развернется, запустит свои двигатели и приводнится в Мексиканском заливе недалеко от космодрома.
Вторая ступень включит свои двигатели на 6 минут 28 секунд. Это позволит ей набрать скорость, близкую к орбитальной. В рамках первого полёта она выполнит один виток вокруг Земли и совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.