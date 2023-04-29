Представлены 90-дюймовые телевизоры Xiaomi с 4K и 144 Hz

Компания Xiaomi представила два новых телевизора с диагоналями 90 дюймов – модели Redmi Max 90 и Xiaomi Game TV ES Pro.

Redmi Max 90 оснащен ЖК-панелью с LED-подсветкой. Дисплей поддерживает разрешение 4K Ultra HD (3840 х 2160 пикселей) и частоту обновления изображения 144 Hz. Обеспечивается яркость до 700 нит и охват 94% цветового пространства DCI-P3. Телевизор получил процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 3 Gb оперативной памяти и 32 Gb флеш-памяти, поддержку технологий Dolby Vision и Dolby Atmos, а также Wi-Fi 6, порты HDMI 2.1 и USB 3.0.

В Xiaomi TV ES Pro 90 также используется ЖК-панель с LED-подсветкой, но применяется 100 независимых зон подсветки, что обеспечивает более высокое качество изображения в сравнении с обычными LCD-дисплеями. Разрешение тоже составляет 4K, частота обновления — 144 Hz. Максимальная яркость составляет 1000 нит. Обеспечивается охват 94% DCI-P3. В основе аппаратной платформы лежит процессор с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A73, объем ОЗУ составляет 4 Gb, ПЗУ — 64 Gb. Есть два динамика мощностью 15 Вт каждый, HDMI 2.1, HDMI 2.0, порты USB 2.0 и USB 3.0, стандартный разъем RJ-45 для подключения проводной сети.

Розничные продажи в Китае начнутся 10 мая. Цена Redmi Max 90 – $ 1155, Xiaomi TV ES Pro 90 – $ 1445. О поступлении в продажу на мировой рынок будет объявлено позже.

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