Intel получил крупнейший убыток за всю историю компании

Корпорации Intel опубликовала результаты первого квартала 2023 финансового года. Убытки в размере $2,8 млрд. стали крупнейшими за всю историю существования Intel. Для сравнения, годом ранее операционная прибыль достигала $8,1 млрд. Прошлый рекордный убыток Intel был в четвертом квартале 2017 года и составлял $687 млн.

Выручка упала на 36% до $11,7 млрд, хотя аналитики рассчитывали только на $11,04 млрд. Почти все основные подразделения показали падение выручки от 24% до 39%. Исключение составило подразделение Mobileye, показавшее рост на 16%. Выручка Intel снижается уже пятый квартал подряд, и уже второй квартал подряд компания терпит убытки.

Капитальные затраты Intel в прошедшем квартале достигли $7 млрд, было выплачено дивидендов на общую сумму $1,5 млрд. На балансе корпорации сейчас около $27 млрд. в форме денежных средств и высоколиквидных эквивалентов.

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