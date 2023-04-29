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30 апреля, 2023
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Bakcell представляет самые скоростные моменты «Формулы 1»

Bakcell

В своей фан-зоне «Формулы-1», организованной в районе трибуны «Азнефть», Bakcell совмещает высокую скорость и развлечения. Любители скорости, посещающие стенд компании в дни гонок, могут протестировать ультраскоростную сеть Bakcell.

Трибуна Bakcell, расположенная на кругу «Азнефть», и одноименная развлекательная зона возле трибуны вызвали огромный интерес среди гостей и стали одними из самых популярных и посещаемых уголков этого престижного спортивного соревнования.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формула-1» продлится до 30 апреля.

Стенд Bakcell, объединяющий в себе скорость и развлечения, будет доступен до конца гоночного уик-енда.

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