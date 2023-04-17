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17 апреля, 2023
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Представлена линейка телевизоров TCL QD-Mini LED TV C12G

TCL TV C12G

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией TV C12G на базе панелей Mini LED. В линейку вошли модели с дисплеями диагональю 65 ($1600), 75 ($2040), 85 ($3055) и 98 ($4800) дюймов.

Телевизоры характеризуются до 2160 зон подсветки (максимальная у 98-дюймовой модели), пиковой яркостью 2000 кд/м2, контрастностью 20 000 000 : 1, разрешением 4К и частотой обновления 144 Hz. Отмечается, что за счет процессора Lingyao M2 поддерживается VRR. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 128 Gb.

Новинки получили качественную встроенную акустическую систему Onkyo 2.2.2 с шестью динамиками суммарной мощностью 60 Вт.

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