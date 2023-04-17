Sega планирует купить разработчика Angry Birds за $1 млрд

Японская компания Sega Sammy Holdings Inc. близка к заключению сделки по покупке финской Rovio Entertainment Oy, разработчика популярной мобильной игры Angry Birds, за $1 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Если переговоры не сорвутся и не затянутся, о сделке официально могут объявить на этой неделе.

В Rovio подтвердили факт переговоров, но подчеркнули, что пока «нет уверенности ни в том, когда будет сделано возможное тендерное предложение и будет ли оно вообще, ни в отношении условий такого потенциального тендерного предложения». Финская компания также не стала комментировать возможную сумму сделки. Представитель Sega также заявил, что «окончательное решение» по поводу предложения о покупке Rovio пока не принято.

В свое время игра Angry Birds имела огромный успех, по мотивам серии даже было снято два полнометражных анимационных фильма. Оригинальная Angry Birds от Rovio была первой мобильной игрой, которая достигла 1 млрд. загрузок. Однако серия давно утратила былую популярность. Разработчики даже отказались от бренда Angry Birds, переименовав игру в Red’s First Flight.

Ранее финская компания вела переговоры с израильским разработчиком Playtika Holding. Сумма предполагаемой сделки оценивалась около $800 млн. Но 22 марта Rovio заявила, что прекратила переговоры с Playtika, не достигнув соглашения.

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