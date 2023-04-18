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18 апреля, 2023
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Представлен смартфон Huawei Enjoy 60X с аккумулятором на 7000 мАч

Huawei Enjoy 60X

Помимо серии Nova 11 компания Huawei представила смартфон Enjoy 60X. Главное преимущество новинки является батарея на 7000 мАч. Максимальная мощность зарядки составляет 22,5 Вт. Смартфон можно использовать в качестве пауэрбанка для других гаджетов.

Huawei Enjoy 60X

Huawei Enjoy 60X получил IPS-дисплей диагональю 6,95 дюйма, разрешением 2376 х 1080 пикселей и кадровой частотой 90 Hz. Особенность экрана — в большом вырезе сверху, в котором разместились датчик освещения, приближения, динамик и фронтальная камера.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680, объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128, 256 или 512 Gb. Основная камера двойная, в нее вошли датчики на 50 Мп (f/1,9) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0).

Устройство также получило поддержку 4G, модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 BLE, двух nanoSIM-карт и NFC. Есть порт USB-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты составляют 171,6 x 79,9 x 8,9 мм, вес – 216 гр. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 3.0.

Цены на Huawei Enjoy 60X в Китае: 8/128 Gb — $260, 8/256 Gb — $290, 8/512 Gb — $335. Продажи начнутся 26 апреля. На выбор несколько расцветок корпуса: оранжевый и черный (текстура под кожу), серебристый, зеленый и черный (пластик).

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