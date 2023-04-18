Илон Маск рассказал, что работает над чат-ботом TruthGPT, который будет «пытаться понять природу Вселенной»

Илон Маск в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону сообщил о том, что его новая компания X.AI займется созданием чат-бота TruthGPT.

«Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT — ИИ, который пытается найти истину и понять природу Вселенной», — сказал Маск.

Он добавил, что искусственный интеллект, который стремится к пониманию мира, не станет уничтожать человечество, «ведь мы — интересная часть Вселенной».

Вместе с тем Маск в очередной раз обратил внимание на опасность ИИ, у которого «есть потенциал разрушения цивилизации».

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