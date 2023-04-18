spot_img
18 апреля, 2023
ДомойAI / MLИлон Маск рассказал, что работает над чат-ботом TruthGPT, который будет «пытаться понять...

Илон Маск рассказал, что работает над чат-ботом TruthGPT, который будет «пытаться понять природу Вселенной»

TruthGPT

Илон Маск в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону сообщил о том, что его новая компания X.AI займется созданием чат-бота TruthGPT.

«Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT — ИИ, который пытается найти истину и понять природу Вселенной», — сказал Маск.

Он добавил, что искусственный интеллект, который стремится к пониманию мира, не станет уничтожать человечество, «ведь мы — интересная часть Вселенной».

Вместе с тем Маск в очередной раз обратил внимание на опасность ИИ, у которого «есть потенциал разрушения цивилизации».

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Представлен смартфон Huawei Enjoy 60X с аккумулятором на 7000 мАч
Следующая статья
Bloomberg: в iOS 17 разрешат установку приложений из сторонних источников
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,134ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,110ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»