Meta меняет курс с метавселенных на иммерсивные игры

Источники в компании Meta сообщают, что генеральный директор Марк Цукерберг теперь больше заинтересован в разработке игр виртуальной реальности. Это направление стало тихой гаванью для сотрудников, которые хотят избежать увольнения. Игры в подразделении Reality Labs привлекают все больше внимания и ресурсов в рамках реорганизации бизнеса. Соответствующие команды считаются безопасными на фоне масштабного сокращения штата, которое должно завершиться к концу мая.

Многие проекты и коллективы в семействе основных социальных сервисов Meta и в отделе будут распущены, а игровые команды ожидает расширение, рассказал один из анонимных источников. Другие люди говорят о заметной в последние месяцы сдержанности Цукерберга и остальных руководителей в отношении метавселенных параллельно росту интереса к играм. В интересах их разработчиков пересматривается оснащение оборудования под брендом Quest. Компания также обсуждает публикацию в Quest Store «большой игры» вроде Call of Duty или Grand Theft Auto.

Игры всегда были движущей силой VR, однако Марк Цукерберг рассчитывал переломить это возможностями социального взаимодействия на платформах, где люди будут общаться друг с другом через аватары с мимикой, жестами и множеством совместных занятий. Флагманским продуктом Meta на этом поприще стала соцсеть Horizon Worlds. Но она очень медленно разворачивается на международном рынке, испытывая на себе проблему не нехватки у людей Quest и, следовательно, отсутствия критической массы пользователей, которые могли бы наполнить сервис общением и контентом.

Тем не менее, Horizon Worlds развивается. За последние несколько месяцев (после сообщений о большом количестве ошибок) разработчики проекта трудились над поддержкой TypeScript, Maya, Blender, Substance 3D и Sketchfab для создания миров, закрытыми сообществами и веб-клиентом, а также встроенным конструктором игр. Meta продолжает инвестировать миллиарды долларов в год в Reality Labs.

Направления виртуальной и дополненной реальности не исчезают, но компания хочет избавиться от лишних ответвлений и сосредоточиться на том, что обещает стратегические преимущества. Такие вещи перечислены в плане, которым руководство недавно поделилось с сотрудниками.

Тем не менее, в среду компания Meta Platforms инициировала очередной раунд увольнений. На этот раз он коснется преимущественно сотрудников на технических должностях. О подготовке этой меры глава компании Марк Цукерберг сообщил в прошлом месяце.