Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro — 11-дюймовый экран и четыре динамика от $290

Вместе с флагманским камерофоном 13 Ultra компания Xiaomi сегодня представила линейку планшетов Pad 6, в которую вошли базовая модель и Pro-версия. Оба устройства выполнены в цельнометаллическом корпусе с плоскими гранями. Модели различаются между собой процессором, аккумулятором и камерами.

Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro оснащены 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 144 Hz и поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Для защиты применяется стекло Gorilla Glass 3.

В основе Xiaomi Pad 6 лежит процессор Snapdragon 870, а в Pro-версии — флагманский Snapdragon 8+ Gen 1. Используется оперативная память LPDDR5 и накопители UFS 3.1. У Pad 6 основная камера на 13 Мп (f/2.2), фронтальная разрешением 8 Мп (f/2.2). В Pad 6 Pro установлена 50 Мп основная камера (Samsung S5KJN1, f/1.8) и 2 Мп датчик глубины. Селфи-камера с разрешением 20 Мп (Sony IMX596, f/2.2).

В базовой версии установлен аккумулятор на 8840 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. В Pro-версии — 8600 мАч, но с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки. Сообщается, что планшеты могут проработать в режиме ожидания до 50 дней.

Звук выводится на четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth Bluetooth 5.2, в Pro-версии — Wi-Fi 6Е и Bluetooth Bluetooth 5.3. Габариты составляют 253,95 x 165,18 x 6,51 мм, вес – 490 гр. В качестве ОС выступила Android 13 с интерфейсом MIUI Pad 14. К планшетам можно докупить фирменную клавиатуру и стилус.

Цены на планшеты:

Xiaomi Pad 6

6 + 128 Gb — $290;

8 + 128 Gb — $305;

8 + 256 Gb — $349.

Xiaomi Pad 6 Pro:

8 + 128 Gb — $363;

8 + 256 Gb — $407;

12 + 256 Gb — $451;

12 + 512 Gb — $494.

Базовый Pad 6 уже доступен для заказа, 6 Pro появится в магазинах Китая 21 апреля.