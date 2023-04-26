«Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан

Волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов, а также малообеспеченные семьи и передали им праздничные наборы

Следуя ежегодной традиции, «Волонтеры Azercell» провели очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан. Команда волонтеров посетила семьи шехидов и ветеранов, а также малообеспеченные семьи и передала им наборы продовольственных товаров.

В канун праздника Новруз, в ходе посещения регионов Азербайджана волонтеры также встретились с семьями, нуждающимися в особой заботе, доставив им продукты питания и товары для повседневного использования.

Отметим, что команда «Волонтеры Azercell», состоящая из сотрудников Azercell и примкнувших к ним граждан, осуществляет свою деятельность не только в праздничные дни, но и в течение всего года в рамках различных благотворительных инициатив. «Волонтеры Azercell» регулярно оказывают финансовую и моральную поддержку малообеспеченным семьям, которые постоянно находятся в центре внимания организации.