Представлен флагманский телевизор Xiaomi Mi Master 86 Mini-LED

Компания Xiaomi представила в Китае топовый телевизор Mi Master 86 Mini-LED. Как понятно из названия, диагональ экрана составляет 86 дюймов.

Телевизор получил 4K-экран, выполненный по технологии Mini-LED на базе квантовых точек. Данная матрица имеет 1800 зон локального затемнения, что позволяет добиться практически идеально чнрного цвета. Кадровая частота достигает 144 Hz, максимальная яркость — 2000 нит. Заявлена возможность отображения 99,5% цветового спектра BT.709, 99% DCI-P3 и 94,5% Adobe RGB.

Модель подойдет не только для просмотра фильмов, но и для игр. В телевизоре имеется порт HDMI 2.1 и поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro. Имеется встроенная акустическая система с девятью динамиками общей мощностью 70 Вт, обеспечивающими 3.1-канальный звук. Заявлена поддержка Dolby Visio и Dolby Atmos, а также сертификация IMAX.

Xiaomi Mi Master 86 Mini-LED поступит в продажу в Китае 21 апреля по цене $2185.

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