BYD показал концепт внедорожника Song L – будущего конкурента Tesla Model Y

На автосалоне в Шанхае китайский концерн BYD продемонстрировал Song L — концепт электрического полноприводного кроссовера в стиле фастбек. Производитель называет его электромобилем B-класса. Он основан на электрической платформе BYD 3.0 и оснащен аккумуляторными батареями CTB (cell-to-body). BYD объявил, что модель Song L будет выпущена в 2023 году и составит конкуренцию Tesla Model Y.

Автомобиль оснащен современным дизайном, выдвижным спойлером с электроприводом, а также новой продвинутой пневмоподвеской Cloud Car. Электрокар получит систему управления кузовом, которая позволяет менять высоту каждой стойки и клиренс в зависимости от дорожной ситуации и потребностей водителя.

Ожидается, что цена составит около $43 600, для сравнения Model Y стартует с $38 000 в Китае. Продажи планируют начать во второй половине этого года.

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