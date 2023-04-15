При поддержке Nar продолжается 21-й сезон соревнования «Breyn Rinq»

Стартовал 21-й сезон конкурса знаний «Breyn Rinq», проводимого при поддержке компании Nar. В новом сезоне соревнования участвуют 20 команд, представляющих 9 регионов и 7 вузов. Соревнования будут транслироваться по Общественному телевидению каждое воскресенье в 18:20.

Согласно новым правилам, применяемым в этом сезоне, победители недели встретятся друг с другом в финальном матче месяца. В общем, в борьбу за кубок «Nar» смогут подключится все победители месяца. В конце года победители кубка «Bilik» и кубка «Nar», то есть 2 команды, будут соревноваться за звание чемпиона Азербайджана.

Следует отметить, что в знак поддержки интеллектуального развития страны Nar вот уже 11 лет продолжает поддерживать конкурс «Breyn Rinq».